أئمة فرنسيون ينددون بالصمت السياسي والإعلامي بعد حادثة إطلاق النار في بريست

وعبر الأئمة عن "قلقهم المشترك تجاه زيادة الأعمال العدائية ضد المسلمين".
ووفقا للإحصاءات التي نشرتها وزارة الداخلية الفرنسية، فإن عدد الأعمال العدائية ضد المسلمين التي جرى التبليغ عنها انخفضت بشكل ملموس لم تشهده البلاد منذ 2010.
من جهته، اعترض المرصد الفرنسي المناهض "للإسلاموفوبيا" على هذه الأرقام التي يرى أنها "لا تعكس الحقيقة"، بسبب رفض أغلب الضحايا تقديم شكاوى.
يذكر أن إطلاق النار مساء الخميس خلف إصابة شخصين أحدهما الإمام المثير للجدل رشيد الجاي.
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