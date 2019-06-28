تحركات ما قبل 30 يونيو.. ماذا يدور في السودان؟

بالتزامن مع دعوات التظاهر في السودان يوم 30 يونيو، هناك عدة تحركات من أجل حل المشهد السياسي في البلاد قبل إنطلاق تظاهرات في هذا اليوم.

ودعا تحالف "الحرية والتغيير" لتظاهرات حاشدة في الخرطوم، وفي أرجاء البلاد في 30 حزيران/يونيو ضد المجلس العسكري الانتقالي.

وهي أول دعوة للتظاهر في جميع أرجاء البلاد منذ فض الاعتصام أمام مقر وزارة الدفاع في الخرطوم في الثالث من حزيران/يونيو الذي أدى لوقوع العشرات من القتلى والجرحى.

كشفت مصادر دبلوماسية لـ"العربية"، أن عدداً من الدبلوماسيين والمبعوثين يسعون لحل الأزمة السودانية قبل 30 يونيو الحالي، وقبل أن يوقع الاتحاد الإفريقي عقوبات على الخرطوم بتفعيل عدد من المواد.

وبحسب المصادر، لا تزال نقطتا الخلاف الأساسيتين تتمثلان في الفترة الانتقالية وعدد تمثيل كل طرف في المجلس السيادي.

وأعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، الخميس، أنها تسلمت مسودة مقترح للاتفاق مع المجلس العسكري الانتقالي قدمته الوساطة الإفريقية الإثيوبية.

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وقالت قوى الحرية والتغيير، في بيان على صفحة تجمع المهنيين السودانيين، على فيس بوك، أنها ستدرس المسودة لاتخاذ قرار بشأنها، مضيرة إلى أنها "سبق وأن أبدت بعض الملاحظات على إعلان المبادئ الذي قدمته الوساطة"، في وقت سابق، قبل دفعها بمقترحها الجديد.

ويعد ذلك هي أولى خطوات التفاوض غير المباشر بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي في السودان بعد توقف المفاوضات على خلفية فض اعتصام القيادة العامة للجيش قبل أسابيع.

وتشير مصادر إلى أن المقترح الأفريقي يتضمن تشكيل مجلس سيادي يضم 7 مدنيين وآخرين عسكريين، فيما يتم التوافق على شخصية مدنية ثامنة لترأس هذا التشكيل، وتمثلت نقطة الخلاف بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير حول رئاسة المجلس بعد إصرار قوى الحرية والتغيير على أن تكون شخصية مدنية، فيما يرفض المجلس العسكري الانتقالي ذلك.

أَكّدَ رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي، ضَرورة وقف التصعيد وإتاحة الفُرصة للحوار، وأعلن رفضه تَسيير “مليونية 30 يونيو” قبل معرفة الموقف النهائي للمجلس العسكري حَول المُبادرات المطروحة، ورَفَضَ أيضاً تصعيد “العسكري” بإعلان الحكومة من طرفٍ واحدٍ، وكَشَفَ عن تَوحيد جُهُود الاتحاد الأفريقي والوساطة الإثيوبية في مُبادرةٍ واحدةٍ.