استمرار احتجاز موظف القنصلية الأمريكية في اسطنبول

أصدرت محكمة تركية، اليوم الجمعة، قرارا يقضي بمواصلة احتجاز موظف بالقنصلية الأمريكية في اسطنبول في ظل استمرار محاكمته بتهمة التجسس.

واحتجز، متين توبوز، وهو مترجم تركي يعمل بالقنصلية الأمريكية في اسطنبول لصالح إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية، لمدة 21 شهرا في قضية أثرت سلبا في العلاقات بين واشنطن وأنقرة.

ومن المقرر أن تعقد الجلسة المقبلة للمحكمة لمواصلة النظر في هذه القضية يوم 18 سبتمبر.

وتم توقيف متين توبوز، عام 2017 واتهم بالارتباط بالداعية الإسلامي، فتح الله غولن، المقيم في الولايات المتحدة والذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء الانقلاب الفاشل عام 2016.

Advertisements

وأثار توقيفه أزمة دبلوماسية بين واشنطن وأنقرة اللتين علقتا بشكل متبادل ولأشهر عدة، معظم خدمات إصدار التأشيرات، قبل التراجع عن ذلك.

ورفعت محكمة تركية الأسبوع الفائت، الإقامة الجبرية المفروضة على، ميتي جانتورك الموظف في القنصلية الأمريكية باسطنبول، والذي يحاكم أيضا بتهمة الانتماء إلى "تنظيم غولن"، لكنه لا يزال يخضع لحظر مغادرة الأراضي التركية، وستعقد جلسة الاستماع المقبلة ضمن محاكمته في الثاني من أكتوبر المقبل.

وكانت السلطات التركية أفرجت الشهر الماضي عن سركان غولغن، وهو عالم تركي- أمريكي سابق في وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، بعدما سجنته قرابة 3 سنوات.