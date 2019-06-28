بوتين يدعو ترامب لزيارة روسيا خلال الاحتفالات بالذكرى الـ75 للانتصار على النازية

وأضاف أوشاكوف في تصريح صحفي، اليوم الجمعة: "لقد وجهنا الدعوة للرئيس الأمريكي لزيارتنا خلال الاحتفال بالذكرى الـ 75 للانتصار في الحرب العالمية الثانية، في التاسع من مايو العام القادم، وقد كان رد فعل الرئيس الأمريكي إيجابيا".
وعقد الرئيس الروسي فلاديمير ونظيره الأمريكي، لقاء على هامش قمة العشرين بأوساكا في اليابان.
يذكر أن روسيا تحتفل يوم 9 مايو من كل عام بعيد النصر على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية.
وتجري بهذه المناسبة في العديد من المدن الروسية عروض عسكرية، وأهمها جميعا العرض العسكري في العاصمة موسكو.
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