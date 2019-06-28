الكرملين: بوتين مستعد للحوار مع لندن حتى حول أكثر القضايا حدة

علق المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، على تصريحات رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، حول استحالة إعادة العلاقات بين لندن وموسكو في الظروف الراهنة.

وفي تصريح صحفي، اليوم الجمعة، أكد بيسكوف أن ماي طرحت أمام بوتين "قضية سكريبال" أثناء لقاء عقد بينهما على هامش "قمة العشرين" في مدينة أوساكا اليابانية.

وقال المتحدث باسم الكرملين إن رئيسة الحكومة البريطانية "تلقت الإجابات الضرورية من الرئيس (الروسي)"، مضيفا: "أما العلاقات الممكنة أو غير الممكنة (بين البلدين) فلا شك أنها شأن الجانب البريطاني. والرئيس بوتين مستعد للحوار حتى حول أكثر القضايا والمواضيع حدة، والتي كانت موضع خلاف".

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مكتب رئيسة الوزراء البريطانية، بأن ماي أبلغت بوتين أثناء لقائهما أن إعادة العلاقات بين البلدين إلى طبيعتها مستحيلة في ظروف "التهديدات من جانب روسيا للندن وحلفائها".

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وشهدت العلاقات بين روسيا وبريطانيا تدهورا حادا بعد العثور، يوم 4 مارس 2018، على الضابط السابق في الاستخبارات العسكرية الروسية، سيرغي سكريبال، وابنته يوليا، مغمى عليهما، في مدينة سالزبوري البريطانية.

واتهمت لندن الدولة الروسية بالوقوف وراء الهجوم على سكريبال وابنته باستخدام مادة "نوفيتشوك" المشلة للأعصاب، الأمر الذي نفته موسكو مرارا وعلى مستويات مختلفة.

وأقدمت لندن، إثر حادثة سكريبال، على طرد 23 دبلوماسيا روسيا، فيما ردت موسكو بالمثل.