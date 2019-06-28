وضم التصنيف الجديد الذي صدر الجمعة الماضية المجموعة النازية "Blood and Honour" (الدم والشرف) و فرعها "Combat 18" (الكتيبة 18)، ليضافا إلى حوالي 60 مجموعة إرهابية منها "القاعدة"، و"بوكو حرام"، وتنظيم "داعش".
ووفقا لهذا التصنيف، أصبح من الممكن مصادرة ممتلكات المجموعة وفرعها وإخضاع أعضائهما لعقوبات جنائية.
ووصفت الحكومة الكندية مجموعة "Blood and Honour" بأنها "شبكة دولية للنازيين الجدد، تستقي أفكارها من العقيدة القومية لألمانيا النازية"، مضيفة أن "Combat 18" هي "فرعها المسلح".
وأسس مغني الروك، إيان ستيوارت دونالدسون، مجموعة "الدم والشرف" النازية في إنجلترا سنة 1987.
وشارك أعضاء المجموعة في عمليات قتل بولاية فلوريدا الأمريكية، إلى جانب هجمات استهدفت عائلات غجرية في جمهورية التشيك.
وأعلنت الحكومة الكندية يوم الأربعاء عن مبادرات جديدة لمحاربة الإرهاب والمحتوى العنيف والمتطرف على الإنترنت، حيث ستخصص مليون دولار لإنشاء منصة تساعد الشركات على كشف المحتوى المتطرف للمنشورات وحذفه.
كانت هذه تفاصيل خبر لأول مرة.. كندا تصنف النازيين الجدد والمتعصبين للعرق الأبيض ضمن الجماعات الإرهابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.