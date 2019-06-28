امريكا تطالب ﺑﺎﻟﺴﻤﺎﺡ ﺑﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﻭﻭﻗﻒ ﺍﻟﻬﺠﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
ﺣﺬﺭﺕ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻻﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻣﻦ ﻭﻗﻮﻑ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻓﺔ ﺍﻟﻬﺎﻭﻳﺔ، ﻭﺍﻋﺘﺒﺮﺕ ﺃﻥ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻪ ﻣﻌﻠﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻥ، ﻭﻁﺎﻟﺒﺖ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﺴﻤﺎﺡ ﺑﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﻭﻭﻗﻒ ﺍﻟﻬﺠﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﻭﺩﻋﻢ ﻗﻴﺎﻡ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻓﻲ ﺃﺣـﺪﺍﺙ ﻓﺾ ﺍﻻﻋﺘﺼﺎﻡ، ﻭﻧﺼﺤﺖ ﺑﻌﺪﻡ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻭﺍﺣﺪ ﻭﺍﺟﺮﺍء ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺧﻼﻝ ﻋﺎﻡ.
ﻭﻗــﺎﻝ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻭﺯﻳــﺮ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻻﻣﺮﻳﻜﻲ ﻟﻠﺸﺆﻭﻥ ﺍﻻﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺗﺎﻳﺒﻮﺭ ﻧﺎﺝ ﻟﻤﻮﻗﻊ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻻﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺃﻣﺲ، ﻋﻘﺐ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺟﻮﻻﺗﻪ ﺍﻻﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺷﻤﻠﺖ ﺍﻟـﺴـﻮﺩﺍﻥ ﻭﺇﺛﻴﻮﺑﻴﺎ ﻭﻣﻮﺯﻣﺒﻴﻖ ﻭﺟﻨﻮﺏ ﺍﻓﺮﻳﻘﻴﺎ، ﺇﻧﻪ ﺍﻟﺘﻘﻰ ﺗﺤﺎﻟﻒ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻭﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ، ﻭﺣﺜﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻤﺤﺎﺩﺛﺎﺕ ﻓﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ﻣﺪﻧﻴﺔ.
ﻭﺃﻛﺪ ﺗﺎﻳﺒﻮﺭ ﺍﻧﻪ ﻁﻠﺐ ﺧﻼﻝ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻪ ﺑﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺃﻭﻝ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺒﺮﻫﺎﻥ، ﻭﻗﻒ ﺍﻟﻬﺠﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻭﺳﺤﺐ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺮﻁﻮﻡ، ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺑﺈﺟﺮﺍء ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻓﻲ ﺃﺣﺪﺍﺙ ﻓﺾ ﺍﻻﻋﺘﺼﺎﻡ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ العامة يوم 3 ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ، ﻭﻭﺿﻊ ﺣﺪ ﻟﻘﻤﻊ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻭﻭﻗﻒ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ. ﻭﺣﺬﺭ ﺗﺎﻳﺒﻮﺭ ﻣﻦ ﻭﻗﻮﻑ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻓﺔ ﺍﻟﻬﺎﻭﻳﺔ ﻭﺃﻥ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻪ ﻣﻌﻠﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻥ، ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻟﺪﻳﻪ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺻﻔﺤﺔ ﺣﻘﺒﺔ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻋﺎﻣﺎً ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﻜﺘﺎﺗﻮﺭﻳﺔ، ﻭﺃﻛﺪ ﺍﻧﻪ ﻻ ﺧﻴﺎﺭ ﺇﻻ ﺑﺈﻧﺸﺎء ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ﻣﺪﻧﻴﺔ، ﻭﺷﺪﺩ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻮﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ.
ﻭﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ ﻗﺎﻟﺖ ﺍﻟﺴﻔﺎﺭﺓ ﺍﻻﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻥ ﺻﺤﻔﻲ ﺗﺤﺼﻠﺖ )ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ( ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻨﻪ ﺃﻣـﺲ، ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺒﻌﻮﺙ ﺍﻻﻣﺮﻳﻜﻲ ﺩﻭﻧﺎﻟﺪ ﺑﻮﺙ ﺍﺧﺘﺘﻢ ﺯﻳﺎﺭﺗﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻗﺒﻞ ﻳﻮﻣﻴﻦ، ﻭﺃﻧﻪ ﻛﺮﺭ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﻪ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻘﺪﻫﺎ ﺩﻋﻢ ﺑﻼﺩﻩ ﻟﻘﻴﺎﻡ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﺗﺤﻈﻰ ﺑﻘﺒﻮﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ، ﻭﺃﻛﺪ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﻼﺩﻩ ﺍﻟﺮﺍﺳﺦ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎء ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﻴﻦ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ.
ﻭﻟﻔﺖ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟـﻰ ﺇﺛﻨﺎء ﺑـﻮﺙ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﺮﺍﻙ، ﻭﺣﺚ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﻣﺴﺎﻋﻲ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻻﻓﺮﻳﻘﻲ ﻭﺍﻟـﻮﺳـﻄـﺎء ﺍﻹﺛﻴﻮﺑﻴﻴﻦ، ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺍﻟﺴﻔﺎﺭﺓ ﺇﻥ ﺑﻮﺙ ﻁﺎﻟﺐ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺑﻮﻗﻒ ﺍﻟﻬﺠﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺑﺎﻟﺘﺠﻤﻊ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ ﻭﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺝ، ﻭﻧﺼﺢ ﺑﻌﺪﻡ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻭﺍﺣﺪ، ﻭﻋﺪﻡ ﺍﺟﺮﺍء ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺧﻼﻝ ﻋﺎﻡ.
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