سحب 17 عربة بينها مصفحة من منزل صلاح قوش

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: تحدثت مصادر صحفية في العاصمة الخرطوم عن استرداد عشرات السيارات التى كانت بمنزل صلاح قوش مدير جهاز الأمن والمخابرات السابق . وتفصيلاً استرد جهاز الأمن والمخابرات 17 عربة كانت مخصصة لمنزل مدير الجهاز السابق صلاح عبد الله “قوش”. وقالت المصادر، بحسب صحيفة (اليوم التالي)، إن السيارات التي تم تحويلها لمقر جهاز الأمن من منزل مدير الجهاز السابق؛ تشمل عربات الدفع الرباعي، وواحدة مُصفحة، وأشارت المصادر إلى أن أسرة قوش غادرت إلى إحدى الدول العربية قبل أيام.

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