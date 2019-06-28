بالفيديو : مظاهرات هادرة في مدن سودانية مختلفة ووقفات احتجاجية واسعة استعدادا لموكب 30 يونيو في السودان

تواصلت الخميس 27 يونيو المظاهرات المطالبة بتسليم السلطة للمدنيين ومحاكمة مرتكبي مجزرة القيادة تلبية لدعوة تجمع المهنيين السودانيين حيث شهدت عدة مدن سودانية، تظاهرات وخاطبات جماهيرية، ووقفات احتجاجية ففي الخرطوم خرج طلاب من جامعة ”شرق النيل”، وكلية الدراسات المصرفية والمالية، في تظاهرات حيث رددوا شعارات مناهضة للمجلس العسكري ومطالبة بتسليم السلطة للمدنيين .

وبحسب متابعات محرر أخبار الخليج 365 في مدينة بحري نظمت لجان المقاومة والتغيير بامتداد شمبات وقفة احتجاجية دعت فيها لمليونية 30 يونيو وكذلك نظمت ‏أكاديمية السودان للعلوم المصرفية والمالية وقفة احتجاجية.

وكذلك وقفة العاملين بسوداتل، وكذلك وقفه احتجاجية لموظفي قطاع الاتصالات لدعم مليونية 30 يونيو. كما خرج طلاب كلية شرق النيل في تظاهرة تصدت لها ميليشيا الجنجويد وقامت بضربهم واعتقلت عددا منهم. وواصل مواطنو بري مواكبهم امسية استعدادا لمليونية 30 يونيو وخرجت المزاد – الخرطوم بحري وحلفاية الملوك..وفي الخرطوم بحري تقاطع المؤسسة أغلق الثوار الشارع بالاطارات المشتعلة.

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ومساء امس خرجت مظاهرات حاشدة في مدينة امدرمان حيث سيّر مواطنو الثورات الحارة اال١٣ و ١٢ و ١١ موكب ضخمة استعدادا للمليونية. كما خرجت مظاهرات هادرة في كل من جبرة بالخرطوم والمزاد ببحري.

كما سيّر أبناء أمدرمان القديمة موكبهم امسي كالعهد بهم وطاف الموكب بأحياء (ود نوباوي حي العمدة ابروف وبيت المال).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)