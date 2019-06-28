قاتلة طفلها سفاحاً تسجل اعترافاً قضائياً بارتكابها للجريمة

الإنجازات المتواصلة لشرطة رئاسة محلية كرري برئاسة قبطانها العميد عبد الرؤوف الضو وبمتابعة رئيس قسم غرب الحارات العقيد صلاح نجم الدين بعد أن تمكنت شعبة مباحث غرب الحارات من القبض على قاتلة طفلها سفاحاً في كسر من ثانية بإحدى المناطق بالإسكان حيث سجلت المتهمة قاتلة طفلها اعترافاً قضائياً بارتكابها للجريمة حيث أوكلت مهام التحري للملازم عبد الله مهدي بقسم شرطة غرب الحارات.

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وقد أفادت المتهمة حسب صحيفة الدار، بكامل التفاصيل المؤلمة عند إنجابها للطفل حديث الولادة سفاحاً والقضاء عليه ورميه في مكان بعيد للحيلولة دون القبض عليها إلا أن شرطة غرب الحارات تمكنت من القبض على المتهمة وتحويل طفلها القتيل للمشرحة وقد استنكر كل قاطني المنطقة الجريمة بكل تفاصيلها الحزينة وقالوا بالاجتماع يجب إيقاع أقصى عقوبة على هذه المتهمة حتى تكون عظة لغيرها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)