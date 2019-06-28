القبض على شبكة إجرامية تخصصت في النهب من بينهم نظاميين

التاريخ: 28-يونيو-2019
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تمكنت قوة مشتركة من الاستخبارات وشعبة مباحث شندي من القبض على شبكة إجرامية مكونة من أربعة أشخاص من بينهم نظاميين تخصصوا في نهب المواطنين بمربعي (37) و(38) بشندي.
وقد تلقت شرطة الأوسط شندي حسب صحيفة الدار، خمسة بلاغات تحت المادة (21/175) من القانون الجنائي الاشتراك في النهب عليه تم تكوين قوة مشتركة من جهات الاختصاص للتحري والتقصي الذي أسفر عنه القبض على المتهمين وبحوزتهم معروضات عبارة عن هواتف ذكية ومقتنيات أخرى تعرف عليها أصحابها وباشرت الشرطة تحرياتها مع المتهمين تمهيداً لتقديمهم للمحاكمة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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