تطورات في بلاغ مقتل سائق ركشة أثناء ترحيله لأطفال روضة بشندي

التاريخ: 28-يونيو-2019
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عقدت محكمة جنايات شندي العامة جلسة لمواصلة محاكمة المتهم في قضية مقتل سائق ركشة أثناء ترحيله لأطفال روضة بمنطقة المربعات بشندي.
وقد حددت المحكمة جلسة في الأول من يوليو لسماع شهود الاتهام في البلاغ الذي تشير وقائعه حسب صحيفة الدار، إلى خلاف بين القتيل وأحد أقاربه تطور إلى مشادة كلامية في يوم وقوع الجريمة عليه استخرج المتهم سكينه وسدد بها طعنة للقتيل أودت بحياته في الحال عليه تم إخطار الشرطة التي سارعت إلى موقع الجريمة واتخذت كافة إجراءاتها القانونية والفنية اللازمة وبأورنيك جنائي صادر من النيابة تم نقل الجثة للمشرحة لمعرفة أسباب الوفاة، كما تم القبض على المتهم ودون بلاغ في مواجهته تحت المادة (130) من القانون الجنائي القتل العمد وبعد إكمال التحريات في مواجهته رفعت أوراق البلاغ للمحكمة للفصل في القضية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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