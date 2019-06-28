(12) محكوم بالإعدام في انتظار التنفيذ بالسجن الاتحادي

علمت مصادر بأن هنالك اثني عشر محكوم بالإعدام بالسجن الاتحادي في انتظار تنفيذ حكم الإعدام بعد أن انتهت مراحل التقاضي بالنسبة لهم من محكمة الموضوع حتى المحكمة العليا والبعض أيد إعدامهم حتى المحكمة الدستورية ولم يبقِ لهم سوى العمل على مبادرات الخيرين مع أولياء الدم قبل تنفيذ الإعدام.

Advertisements

ومن خلال زيارات سابقة للسجن حسب صحيفة الدار، فإن محكومي الإعدام يظلون داخل السجن مرابطين بالمسجد وأداء الصلاة وتلاوة القرآن ويحملون المسابح طيلة اليوم للاستغفار عن ذنوب الدنيا طمعاً في الآخرة ولا ينقطع أملهم بعفو أولياء الدم حتى اللحظات الأخيرة من تنفيذ الإعدام.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)