التاريخ: 28-يونيو-2019 فى : حوادث 3 مشاهدة Advertisements لانخفاض معدل الجريمة بالأخص جريمة خطف الحقائب أمر رئيس شرطة محلية أم درمان العميد قمر الدولة بالقبض على الدراجات البخارية، وبمتابعة رئيس قسم شرطة الصناعات تمكنت شرطة المباحث برئاسة الملازم محمد عبد الله من حجز عدد من الدراجات البخارية بالإضافة لأصحابها حتى وصل عدد الدراجات البخارية لعدد (20) دراجة بخارية وتم تدوين بلاغ في مواجهتهم والقبض على سائقي الدراجات. فيما أكد رئيس شرطة المحلية حسب صحيفة الدار، بأن أي دراجة لا تحمل أوراقاً ثبوتية سيتم حجزها ويتابع سائقها الإجراءات من قبل شرطة المرور أما الدراجات البخارية المشتبه فيها ستكون محجوزة بقسم شرطة الصناعات للتحقيق وإجراء التحريات مع أصحابها. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر حجز (20) دراجة بخارية مشتبه فيها بقسم شرطة الصناعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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