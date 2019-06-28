مباحثات بين “حميدتي” و”مناوي” ووفد من العدل والمساواة بإنجمينا

انخرط نائب رئيس المجلس العسكري الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي” بالعاصمة التشادية إنجمينا أمس في مباحثات مع رئيس حركة تحرير السودان أركو مناوي ووفد من حركة العدل والمساواة برئاسة طاهر فكي استجابة لدعوة من الرئيس التشادي إدريس ديبي.

وقال رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الفريق شمس الدين الكباشي في تصريحات صحفية حسب صحيفة السوداني، أن الطرفين دخلا في جولة من المباحثات قررا فيها إعلان تجديد إيقاف العدائيات لتهيئة الأجواء للتفاوض للدخول في العملية السلمية، كما عبر الطرفان عن أهمية الإسراع في التفاوض بأعجل ما تيسر، فيما أشاد وفد الحركتين بقرار إطلاق سراح جميع أسرى الحركات المسلحة وأمن الوفدان على أن هذا القرار سيفتح المجال للدخول في عملية سلمية تؤسس للثقة وبادرة حسن نية لانطلاق العملية السلمية. كما رحب وفد الحركتين بقرار المجلس العسكري بتشكيل لجنة عليا للاتصال بالحركات المسلحة.

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وأبدى وفد الحركتين استعداده للتواصل الفوري مع اللجنة لدفع عملية السلام وتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد. وأمن الطرفان على ضرورة شمولية الحل والدعوة لجميع الحركات المسلحة للانضمام للعملية السلمية بغرض وضع نهاية لمعاناة المواطن وإيقاف الحرب وتحقيق السلام.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)