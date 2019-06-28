اتفاق وشيك بين (العسكري) و(قوى الحرية والتغيير)

التاريخ: 28-يونيو-2019
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كشفت “قوى إعلان الحرية والتغيير” عن تسلمها أمس مسودة اتفاق مقترح مقدمة من الوساطة الإفريقية الإثيوبية المشتركة، للاتفاق مع “المجلس العسكري” على أساس إعلان المبادئ، وأكدت “قوى الحرية” في تصريح صحفي أنها تدرس الآن المقترح المقدم للتقرير بشأنه.
في وقت أبلغت مصادر موثوقة حسب صحيفة السوداني، بأن الوساطات المتعددة قطعت شوطاً في تقريب وجهات النظر بين “المجلس العسكري” و”قوى الحرية”، وتوقعت اتفاقاً وشيكاً بين الطرفين خلال الأيام القادمة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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