في أحد اللقاءات الجماهيرية بعطبرة أعلن الرئيس جعفر نميري أنه سيتم تشييد طريق الخرطوم – عطبرة وصفقت الجماهير للخبر. بعد انتهاء الاحتفال وفي طريقهم للخرطوم تحدث أحد الوزراء مع نميري قائلاً: والله يا ريس فكرة تنفيذ طريق الخرطوم – عطبرة دي كويسة جداً، رد عليه نميري: أنت مجنون؟ طريق شنو عاوز عمال السكة الحديد يجوني في الخرطوم بعجلاتهم.. وفعلاً تأخر طريق الخرطوم عطبرة الذي استمر منذ 1964 ولم يكتمل إلا في عام 1994 حسب صحيفة التيار. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر نميري يرد لأحد وزرائه: أنت مجنون؟ عاوز عمال السكة الحديد يجوني في الخرطوم بعجلاتهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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