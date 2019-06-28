منتدى "الجيش-2019" يكشف عن أحدث مسدس روسي

ومن أبرز ما يميز مسدس "أوداف" هو تصميمه الفريد الذي يقلل من زاوية الارتداد أثناء إطلاق النار، ما يزيد من دقة إصابة الهدف.
وصنع هيكل هذا المسدس من أجزاء معدنية وبلاستيكية خاصة تجعله متينا وخفيفا، حيث يبلغ وزنه دون طلقات 780 غ، أما وزنه مع مخزن محشو فيبلغ 980 غ.
وجاء هيكله أيضا بسكك خاصة تسمح بتزويده بأجهزة تصويب ضوئية وبصرية وليزرية، ومصباح إضاءة صغير، أما سبطانته فيمكن تزويدها بكاتم للصوت.
ويتسع مخزن "أوداف" لـ 18 طلقة من عيار 9/19 ملم، منها طلقات مزودة بمقذوف مضيء، وطلقات بمقذوف خارق للدروع، وطلقات بمقذوفات خلبية.
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