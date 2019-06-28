قرقاش يرد على تصريحات تيلرسون حول أزمة قطر

وكتب قرقاش في حسابه على "تويتر"، بأن "تيلرسون القادم من القطاع الخاص اتخذ موقفا محددا ومبكرا، وأن مشاغل الدول الأربع (المقاطعة لقطر) لم تكن في صلب اهتمامه".
واعتبر قرقاش أن "فشل جهود تيلرسون يعود إلى تطلعه إلى حل سريع وسطحي لا يراعي المشاغل الحقيقية للدول الأربع، حول دعم الدوحة للتطرف".
تصريحات قرقاش جاءت ردا على ما قاله تيلرسون بأنه لم يعلم أن السعودية والإمارات كانتا تخططان لفرض حصار على قطر، وأن هذا الأمر نوقش في عشاء خاص من قبل مستشار الرئيس الأمريكي وصهره جاريد كوشنر وبانون وقادة السعودية والإمارات.
وصرح تيلرسون بذلك خلال جلسة مغلقة استمرت سبع ساعات أمام أعضاء لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي الشهر الماضي، تناقلت وسائل الإعلام نسخة عنها نشرتها اليوم الجمعة.
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