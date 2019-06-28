وأكد هوك في تصريح صحفي أنه يلتقي في لندن اليوم الجمعة رئيس منظمة الملاحة الدولية، وذلك على خلفية سلسلة عمليات استهداف السفن التجارية في خليج عمان منذ مايو الماضي.
وأشار المبعوث إلى أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تسعى إلى تغيير سلوك إيران وليس نظامها، مشددا على أن واشنطن ستكثف عقوباتها ما لم تصبح الجمهورية الإسلامية "دولة طبيعية".
وقال هوك إن إيران رفضت الدبلوماسية مرارا وتكرارا، لافتا إلى أن الرئيس ترامب أكد غير مرة أنه سيرحب بإجراء اتصال من القادة الإيرانيين.
وشدد الدبلوماسي على أن واشنطن ستفرض عقوبات على أي دولة تستورد النفط الخام الإيراني، وليست هناك الآن أي إعفاءات عن العقوبات الأمريكية في هذا المجال، قائلا إن أمام الشركات الأوروبية خيارين: إما مواصلة التعاون مع إيران، أو مع الولايات المتحدة.
وأكد هوك أن الإدارة الأمريكية ستدرس تقارير إعلامية تتحدث عن استيراد الصين للنفط الخام من إيران، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تعتزم حرمان الجمهورية الإسلامية من أرباح سنوية تقدر بـ50 مليار دولار في مجال تجارة النفط وحده.
كانت هذه تفاصيل خبر المبعوث الأمريكي: إذا لم نكبح جماح إيران في اليمن فسيكون بوسعها إغلاق مضيق هرمز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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