والي الخرطوم: نحن نقدم خدمات وليس لنا أي انتماءات سياسية

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أكّد والي الخرطوم المُكَلّف الفريق الركن أحمد عابدون حماد، أنّ حكومة الولاية هي حكومة تقديم خدمات للمُواطن وليس لها أيِّ انتماءات سياسيّة، ونبّه لأهمية العدل بين الناس وأنّه أساس الحكم.
وأشار الوالي في بيانٍ أصدره في ختام زياراته لمحليات الولاية اليوم (الخميس) إلى بعض العَقَبات والمُشكلات بالمحليات، تمثلت في مُشكلة مياه الشرب بشرق النيل وأم بدة وكرري، وَوَعَدَ بإنشاء محطات نيلية لِحَلِّها، بجانب مَشاكل الصَّــــرف الصِّحي وتَصريف مياه الخريف بمحليتي الخرطوم وبحري، وسَيتم فيها التّوجيه والمُتابعة.
وناشد الوالي، التُّجّار وغيرهم للالتزام بدفع الرسوم والعوائد المَفروضة عليهم وفق اللوائح والقوانين باعتبار أنّها تنعكس في شَكل خَدمات مُباشرة لمُواطن الولاية. ووجّه الوالي، المُعتمدين بإزالة التّشوُّهات من الطُرق ونَظافتها والمُحافظة عليها، وأمّن على تكملة وافتتاح السوق الجديد لمحلية الخرطوم، وكوبري الدباسين، وحل مُشكلة الإجلاس، ودَعم وَجبة الإفطَار للطلاب، وفَتح نَوافذ للبيع المُخَفّض بكل المَحليّات تَخفيفاً لمُعَانَاة المُواطنين وتَقنين السَّكن العَشوائي، وحيّا الوالي، شباب ولاية الخرطوم باعتبارهم صُنّاع الثورة وشركاء التغيير.
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