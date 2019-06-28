بالوثائق: حميدتي يوقع عقداً لتحسين صورته مع شركة يملكها اسرائيلي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

بالوثائق| المجلس العسكري يوقع عقداً لتحسين صورته مع شركة يملكها اسرائيلي كان يعمل في مديرية الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية.

وقع الفريق اول محمد حمدان دقلو حميدتي زعيم عصابات الجنجويد ونائب رئيس المجلس العسكري عقداً بقيمة 6 مليون دولار مع شركة ديكينز و مادسون الكندية التي تعمل في مجال التأثير السياسي ومجموعات الضغط، في محاولة من الطرف الأول للحصول على اعتراف دولي وذلك بتحسين وتلميع صورته الدولية وكذلك التعامل مع الادعاءات الموجهة للمجلس العسكري ومليشيات الجنجويد- الدعم السريع بتنفيذ مذابح وجرائم جنسية واغتصاب ضد المتظاهرين السلميين في السودان وأخرى ..

الشركة الكندية يملكها ويرأسها رجل اعمال اسرائيلي يدعى آري بن مناشي (بالعبرية: ארי בן מנשה) ينحدر بن مناشي من اسرة يهودية عراقية هاجرت الى ايران سنة 1945م حيث ولد هناك في طهران في 4 كانون الأول سنة 1951 ودرس بها قبل ان تهاجر اسرته الى اسرائيل وهو في سن المراهقة.

يتحدث السيد آري بن مناشي اللغة العربية والعبرية والفارسية والانجليزية، خدم في جيش الدفاع الإسرائيلي ، في مخابرات سلاح الإشارة في الفترة من 1974 إلى العام 1977. ثم انتقل للعمل في مديرية الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية من 1977 إلى 1987 تحت القيادة المباشرة من مدير مديرية الاستخبارات العسكرية يهوشوا ساجوي، ونائب مدير المديرية موشيه حبروني- الخليلي.

عمل في مجال تجارة الأسلحة وله كتاب بعنوان (أرباح الحرب) . قُبض عليه في الولايات المتحدة الامريكية في 3 نوفمبر 1989م بتهمة انتهاك قانون مراقبة تصدير الأسلحة بمحاولة بيع ثلاث طائرات نقل تابعة لشركة لوكهيد سي -130 هيركوليس إلى إيران باستخدام شهادات مستخدم نهائي غير حقيقية وبعد ما يقرب من عام في السجن تمت تبرئته في 28 نوفمبر 1990 ،

سافر الى استراليا سنة 1991م وطلب فيها اللجوء بدعوى الاضطهاد من قبل حكومات الولايات المتحدة الامريكية واسرائيل لكنه طلبه رفض فانتقل الى كندا واقام بها منذ العام 1993م وحصل على جنسيتها.

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ظهر اسمه في الاعلام مجدداً في مطلع الالفينات عقب ظهور اسمه في ازمات سياسية واجتماعية واقتصادية وقانونية في دولة زيمبابوي ولاحقاً في الصراع الدموي الدائر في ليبيا عقب سقوط نظام الدكتاتور الاسبق معمر القذافي.

مزيد من المعلومات المثيرة عن عميل المخابرات الاسرائيلية الاسبق آري بن مناشي وعملياته الدولية في الرابط ادناه

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Ari_Ben-Menashe

مقال عن الصفقة التي وقعها المجلس العسكري مع عميل المخابرات الاسرائيلي الاسبق لتحسين صورته في العالم

https://www.theglobeandmail.com/world/article-canadian-lobbying-firm-hired-for-us6-million-to-polish-image-of-sudan/

https://mobile.twitter.com/thomas_m_wilson/status/1144358240744091649?s=19

صورة العقد بتوقيع حميدتي زعيم عصابة الجنجويد

https://efile.fara.gov/docs/6200-Exhibit-AB-20190617-8.pdf