قام الفنان الشاب مأمون سوار الذهب يرافقه رئيس اتحاد شعراء الأغنية الشاعر تاج السر عباس بزيارة لشاعر العيون الأستاذ عبد الله النجيب في منزله بأم درمان الثورة، حيث قدم مأمون شهادة تذكارية لشاعر (العيون) تقديراً منه وعرفاناً بما قدمه شاعر العيون من أغنيات لمكتبة وتاريخ الغناء السوداني. Advertisements وقد عبر النجيب حسب صحيفة التيار، عن سعادته بهذا التكريم من فنان شاب يعرف معنى الوفاء، وشكره النجيب على هذه اللفتة البارعة متمنياً له النجاح في مسيرته الغنائية وفي الختام وعد النجيب مأمون بإهدائه مجموعة من أشعاره للتغني بها. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الفنان مأمون سوار الذهب يكرم شاعر (العيون) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.