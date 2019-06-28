أزمة المحروقات تطفو إلى السطح مجدداً في الخرطوم

طفت إلى السطح مجدداً، أزمة المواد البترولية وسط شكاوى من أصحاب المركبات بتفاقم أزمة الجازولين خلال الأيام الماضية. وأغلقت عدد من محطات الوقود أبوابها أمام طالبي الخدمة نظراً لعدم توفر المحروقات.

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وتم رصد اصطفاف عشرات المركبات حسب صحيفة التيار أمس الخميس، لفترات طويلة أمام بعض المحطات التي وفرت الجازولين. وأكد عامل بمحطة بشائر بمنطقة جبرة جنوبي الخرطوم عن تناقص كبير في الكميات الممنوحة من الجازولين والبنزين المحطات، وعامل آخر فضل حجب اسمه قال، أن هنالك بوادر أزمة حادة في المحروقات، وأوضح أن موقف البنزين يعُد أفضل من الجازولين لتوفر الأول نسبياً عن الأخير. فيما لم تعلن الجهات المسؤولة أي تبريرات للأزمة القائمة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)