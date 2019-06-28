(الأصم) يحكي قصة (الكاروهات) وتهكير حسابه

قال عضو سكرتارية تجمع المهنيين السودانيين، القيادي بـ”قوى الحرية والتغيير” د. محمد ناجي الأصم، إن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أكد تقديره الشخصي والحكومة الإثيوبية للشباب السوداني، ووصف له الثورة السودانية بـ(العظيمة).

وحول التعليقات بوسائط التواصل الاجتماعي عن قميص “الكاروهات” بـ(الكم القصير)، قال الأصم إنه ليس منزعجاً من الأمر، وقال حسب صحيفة التيار: “عندي كمية من القمصان الكاروهات وفي الحقيقة هناك قميصان يتشابهان وليس قميصاً واحداً، ولكن أثناء العمل الكبير والكثيف الذي نقوم به ليس من أولوياتي الاهتمام الكبير بالمظهر خاصة أنني غير مقيم في منزلي، واذهب للبيت من فترة لأخرى”، وزاد: “موضوع اللبس ليس فيه هاجس وارتدي القميص المتاح ولا اجتهد كثيراً في ذلك، لأن الاهتمام بالمظهر في الوقت الراهن شيء هامسي”.

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وذكر أن تهكير حسابه بـ”الفيسبوك” قصد منه قطع التواصل بينه والآخرين، منوهاً إلى أن محاولات التهكير طالت بعض أعضاء تجمع المهنيين بغرض الوصول لمنصات الميديا لتجمع المهنيين، وأضاف “كانت عملاً منظماً وليس فردياً”، وقال الأصم: “أتعامل بكل صراحة وشفافية مع أي شخص، لأنه ليس لدينا ما نخفيه، خططنا معلنة ويعلمها الشعب السوداني”، وشدد على رفضه نسب الحراك الثوري لأشخاص، وأردف: “نعمل بصورة جماعية ضمن منظومة”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)