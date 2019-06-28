(5) آلاف تأشيرة دخول في شهر لمرضى سودانيين بسفارة واحدة

التاريخ: 28-يونيو-2019
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كشف وكيل وزارة الصحة الاتحادية د. سليمان عبد الجبار عن تزايد طلب العلاج بالخارج في الفترة الماضية، منوهاً إلى أن وزارته وجدت أن السفارة الهندية قامت باستخراج (5) آلاف تأشيرة دخول للمرضى السودانيين، إلى بلادها خلال شهر واحد.
واعترف عبد الجبار حسب صحيفة التيار، بارتفاع وفيات الأمهات، مشيراً إلى أنه ومن خلال المسوحات الاجتماعية للعام 2018 بلغت نسبة وفيات الأمهات أكثر من 200 حالة وفاة لكل مائة ألف حالة ولادة حية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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