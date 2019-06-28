التاريخ: 28-يونيو-2019
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أعلن الأمين العام للاتحاد السوداني لكرة القدم، الدكتور حسن أبو جبل، أن الاتحاد وافق مبدئياً على مشاركة الهلال والمريخ (القمة السودانية) في البطولة العربية في نسختها القادمة عقب إزالة الأسباب التي أدت إلى تعليق الموافقة على المشاركة في وقت سابق، وأوضح أبو جبل حسب صحيفة التيار، أنهم سبق وطالبوا بإهمالهم حتى الـ(26) من يونيو 2019، لتأكيد موافقتهم على المشاركة، وقال: “أخطرنا الأمين العام للاتحاد العربي بالموافقة رسمياً، على أن يشرعوا في التجهيز لكل ما يترتب على مشاركة (الهلال والمريخ) في البطولة”.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد يعلن موافقته على مشاركة (الهلال والمريخ) في البطولة العربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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