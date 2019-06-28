الاتحاد يعلن موافقته على مشاركة (الهلال والمريخ) في البطولة العربية

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أعلن الأمين العام للاتحاد السوداني لكرة القدم، الدكتور حسن أبو جبل، أن الاتحاد وافق مبدئياً على مشاركة الهلال والمريخ (القمة السودانية) في البطولة العربية في نسختها القادمة عقب إزالة الأسباب التي أدت إلى تعليق الموافقة على المشاركة في وقت سابق، وأوضح أبو جبل حسب صحيفة التيار، أنهم سبق وطالبوا بإهمالهم حتى الـ(26) من يونيو 2019، لتأكيد موافقتهم على المشاركة، وقال: “أخطرنا الأمين العام للاتحاد العربي بالموافقة رسمياً، على أن يشرعوا في التجهيز لكل ما يترتب على مشاركة (الهلال والمريخ) في البطولة”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)