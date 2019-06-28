وفد من (قوى التغيير) إلى جوبا للقاء (الحلو)

التاريخ: 28-يونيو-2019
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قال المتحدث باسم تحالف نداء السودان بالداخل خالد بحر إن وفداً من “قوى الحرية والتغيير” سيتوجه إلى جوبا للقاء رئيس الحركة الشعبية قطاع الشمال عبد العزيز الحلو غداً.
وقال المتحدث باسم (نداء السودان) حسب صحيفة الإنتباهة، إن “قوى إعلان الحرية والتغيير” اجتمعت لترتيب زيارة الوفد إلى جوبا وإجراء اللقاء، وأضاف بحر أن “نداء السودان” يضع قضية السلام في البلاد أولوية للمرحلة القادمة.
وأشار إلى أن “نداء السودان” في الداخل بحث في اجتماع له تسمية ممثليه للتوجه إلى جوبا ضمن الوفد.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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