مناوي يكشف تفاصيل لقائه “حميدتي” في تشاد

التاريخ: 28-يونيو-2019
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كشف رئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي عن تفاصيل لقائه نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان “حميدتي” بالعاصمة التشادية.
ووصل “حميدتي” إلى إنجمينا على رأس وفد يضم مدير جهاز الأمن أبو بكر دمبلاب ورئيس اللجنة السياسية بالمجلس شمس الدين الكباشي لإجراء مباحثات مع مناوي برعاية الرئيس التشادي.
وقال مناوي حسب صحيفة الإنتباهة أمس، إنه التقى بالمجلس العسكري، وقال: أعلنا وقف العدائيات والاتفاق على بدء التفاوض لحل الأزمة وإيقاف الحرب، وقال “سنتفاوض أيضاً مع قوى الحرية والتغيير”.
ونبه مناوي إلى عدم الاتفاق على مكان وزمان التفاوض، وأضاف “اتفقنا على مبدأ التفاوض”، ونوه في ذات الوقت إلى إبلاغهم “قوى الحرية والتغيير” بأن الاتفاق متعلق بالحرب وإيقافها.
وأوضح مناوي أنهم سيبلغون “قوى الحرية” بأن جلوسهم مع العسكري من أجل إيقاف الحرب، وقال (الحرية والتغيير لا تملك السلاح).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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