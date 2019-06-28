مسيرات ووقفات احتجاجية في عدد من الولايات ترويجاً لمليونية 30 يونيو

التاريخ: 28-يونيو-2019
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تواصلت الوقفات الاحتجاجية والمسيرات للطلاب والمهنيين بالعاصمة والولايات للمطالبة بتسليم السلطة لمدنيين، وترويجاً لمليونية 30 يونيو، فيما حاصرت قوات أمنية كلية شرق النيل واعتقلت طلاباً.
وخارجياً أعلن السودانيون في واشنطن وقفة احتجاجية لنقل السلطة إلى حكومة مدنية غداً.
ووفقاً لبيانات نشرت بصفحة تجمع المهنيين بـ”فيس بوك” حسب صحيفة الإنتباهة أمس، نظم التحالف الديمقراطي للمحامين بسنجة وقفة احتجاجية صامتة على أرواح الشهداء ومخاطبة جماهيرية وسط السوق الكبير، فضلاً عن نشر بيانات وعمل دعائي لمليونية 30 يونيو.
في الأثناء نفذ عاملون بسوداتل وقفة احتجاجية أمس، ووقفة احتجاجية لموظفي قطاع الاتصالات لدعم المليونية.
وأعلن التجمع تنفيذ عدد من الوقفات بكسلا لموظفين وعمال بوزارة الثروة الحيوانية، والتحالف الديمقراطي للمحامين ولجنة المعلمين، ولجنة أطباء السودان المركزية بالولاية، فيما نظم طلاب ثانويات بمدني اليوم الثاني مسيرة احتجاجية أمس، فضلاً عن تظاهرات لطلاب الثانوي اليوم بسنار، بينما نفذ تجمع منسوبي جامعة الجزيرة وتجمع الأساتذة مخاطبة أمس تحضيراً لمليونية 30 يونيو.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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