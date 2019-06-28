أسر سودانيين في محور للقتال في ليبيا

التاريخ: 28-يونيو-2019
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ذكرت مصادر ليبية ميدانية أن قوات حكومة الوفاق الوطني تمكنت من أسر عشرات من قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر بينهم عشرات السودانيين والتشاديين في مدينة غريان عقب سيطرتها عليها.
وأظهرت صور تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وفقاً لمصادر امس وحسب صحيفة الإنتباهة، عدداً من المقبوض عليهم وصفوا بأنهم “مرتزقة” من الجنسيتين التشادية والسودانية يرتدون زياً عسكرياً ويقاتلون في صفوف قوات حفتر.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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