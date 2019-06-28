(الحرية والتغيير) تطالب بتشكيل حكومة خلال (48) ساعة

التاريخ: 28-يونيو-2019
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سلمت الوساطة الإفريقية مقترحاً مشتركاً للمجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير أمس. وأشار مصدر إلى أن الكتل التي تتشكل منها قوى التغيير ستخضع المبادرة إلى نقاش اليوم.
وفي غضون ذلك طالب عضو وفد التفاوض بـ(قوى الحرية والتغيير) إبراهيم الأمين حسب صحيفة الإنتباهة، بضرورة التوصل إلى اتفاق وتشكيل الحكومة خلال (48) ساعة أو ابتعاد الطرفين من المشهد وإعلان فشلهما وتقديم استقالتيهما، وتوقع في ذات الاتجاه ردود أفعال عنيفة حال عدم الاتفاق، واعتبر أن المبادرة قدمت حلولاً تتماشى مع تطلعات الشعب إلى حكومة مدنية.
وحتى وقت متأخر لم يصدر أي تعليق من المجلس العسكري أو رد على مقترح الوساطة الإفريقية.
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