تفاصيل المبادرة الإفريقية وإرجاء تشكيل (التشريعي)

سلمت الوساطة الإفريقية مقترحاً مشتركاً لـ(المجلس العسكري) و(قوى الحرية والتغيير) أمس.

وكشف مصدر واسع الاطلاع أبرز ملامح مقترح الوساطة الإفريقية الذي دفعت به إلى المجلس العسكري وقوى الحرية.

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وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه حسب صحيفة (الإنتباهة)، إن المبادرة الإفريقية جاءت على محورين أحدهما يتم تنفيذه في الوقت الراهن حال التوافق عليه والآخر يتم تأجيله إلى ما بعد تشكيل الحكومة الانتقالية.

وأشار المصدر إلى أن الوساطة اقترحت تشكيل مجلس الوزراء من (18) وزيراً والمجلس السيادي (7+7) إضافة لشخصية قومية مستقلة، ولفت إلى أن الوساطة طلبت ضمن مقترحاتها تأجيل تشكيل المجلس التشريعي إلى ما بعد تشكيل الحكومة، وأشار المصدر إلى أن الكتل التي تتشكل منها (قوى التغيير) ستخضع المبادرة إلى نقاش اليوم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)