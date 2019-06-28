التاريخ: 28-يونيو-2019
13 مشاهدة
سلمت الوساطة الإفريقية مقترحاً مشتركاً لـ(المجلس العسكري) و(قوى الحرية والتغيير) أمس.
وكشف مصدر واسع الاطلاع أبرز ملامح مقترح الوساطة الإفريقية الذي دفعت به إلى المجلس العسكري وقوى الحرية.
وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه حسب صحيفة (الإنتباهة)، إن المبادرة الإفريقية جاءت على محورين أحدهما يتم تنفيذه في الوقت الراهن حال التوافق عليه والآخر يتم تأجيله إلى ما بعد تشكيل الحكومة الانتقالية.
وأشار المصدر إلى أن الوساطة اقترحت تشكيل مجلس الوزراء من (18) وزيراً والمجلس السيادي (7+7) إضافة لشخصية قومية مستقلة، ولفت إلى أن الوساطة طلبت ضمن مقترحاتها تأجيل تشكيل المجلس التشريعي إلى ما بعد تشكيل الحكومة، وأشار المصدر إلى أن الكتل التي تتشكل منها (قوى التغيير) ستخضع المبادرة إلى نقاش اليوم.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر تفاصيل المبادرة الإفريقية وإرجاء تشكيل (التشريعي) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.