تواصل الوقفات الاحتجاجية والمظاهرات الليلية بالفاشر ونيالا

تواصلت بعض من المظاهرات المحدودة والاحتجاجات ببعض احياء الفاشر ونيالا بدارفور للمطالبة بتشكيل حكومة مدنية و شدد المحامي ادم شريف بولاية جنوب دارفور،على التحقيق الدولى فى احداث القيادة العامة واشترط فى تصريح من مدينة نيالا عودة قوى الحرية والتغير والمجلس العسكرى للمفاوضات باجراء تحقيق دولى مستقل وشفاف فى احداث القيادة

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