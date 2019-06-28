إسبانيا تسجل أول ضحية لموجة الحر في أوروبا

وبحسب وكالة فرانس برس فإن حكومة الأندلس (جنوب) أوضحت أن الشاب قد أصيب "بدوار" الخميس وسقط في بركة ماء في الأرض التي كان يعمل فيها، لكنه شعر بتشنج لدى خروجه من الماء.
وذكر بيان للحكومة الإقليمية أن الشاب الذي نقل على جناح السرعة إلى مدينة قرطبة المجاورة، "توفي بعد خضوعه لتدليك القلب".
وتشهد إسبانيا موجة حارة مبكرة في شهر يونيو، تترافق مع درجات حرارة تتجاوز 40 درجة، ومن المتوقع أن تستمر حتى السبت في معظم أنحاء البلاد. وتستثني هذه الموجة فقط منطقتي أستورياس وغاليسيا الشمالية الغربية، وكذلك البرتغال.
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