شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد مدير إدارة المراسم بوزارة الخارجية السفير “صلاح الجنيد” أن الجواز الدبلوماسي يعتبر لاغياً في حال انتهاء فترة التكليف للدبلوماسي أو إعفائه. وقال “الجنيد” في مؤتمر صحفي بوزارة الخارجية أمس تعليقاً على ما يتردد حول منع واشنطن للسفير السوداني السابق في أمريكا “محمد عطا” من دخولها، قال حسب صحيفة المجهر: (السفراء يتم اعتمادهم بترشيح من دولتهم للدولة المضيفة ويخضعون لاتفاقات دولية تحدد مهامهم واختصاصاتهم وما يمنح لهم من مزايا وحصانات، وبمجرد أن تنتفي الصفة الدبلوماسية للسفير يمكن أن يغادر البلد ويتحول لمواطن عادي من حق البلد أن تقبله أو ترفضه). المادة السابقة الخارجية تنتقد بيانا أوروبياً حول السودان

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المراسم بالخارجية: محمد عطا أصبح مواطناً عادياً بعد إعفائه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.