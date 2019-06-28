شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قوات الدعم السريع تطرد زعامات الادارة الاهلية من ارض المعارض ببري، هذه الزاعامات التي جاءت مناصرة للمجلس العسكري ومناصرة لقوات الدعم السريع وبالاخص قائدها ” حميدتي” ، وبعد ان استنفذت هذه الزاعامات مطالب حميدتي والمجلس العسكري ضاق بها المكان زرعا، وطردت شر طردة. المادة السابقة قصة ملحد اهتدى .. !!.. بقلم خالد لقمان المقالة القادمة الخارجية تنتقد بيانا أوروبياً حول السودان

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو: قوات الدعم السريع تطرد زاعامات الادارة الاهلية من معرض الخرطوم الدولي… لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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