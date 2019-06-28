أبو قردة: مبادرة جنوب السودان شاملة ولا يوجد فيها إقصاء

دعا بحر إدريس أبو قردة القيادي بتحالف تنسيقية القوى الوطنية رئيس حزب التحرير والعدالة لتوحيد المبادرات خاصة المقدمة من الإتحاد الإفريقي وإثيوبيا وجنوب السودان، مؤكداً أن السودان يرحب بأي مبادرة تسهم في معالجة قضاياه. وقال أبو قردة في تصريح أن المبادرة المقدمة من جنوب السودان تعتبر شاملة ولا يوجد فيها إقصاء مشيراً

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