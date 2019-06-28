نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي يلتقي قادة الحركات المسلحة السودانية بانجمينا

التقي الفريق اول محمد حمدان دقلو نائب رئيس المجلس بوفد من حركة تحرير السودان برئاسة مني اركو ميناوي وعضوية جابر محمد حسب الله، بجانب وفد من حركة العدل والمساواة جناح جبريل ابراهيم برئاسة د طاهر فكي وعضوية الاستاذ احمد تقد الذين استجابوا لدعوة الرئيس التشادي ادريس ديبي وبين الفريق كباشي ان الطرفين دخلا في جولة من المباحثات قررا فيها اعلان تجديد وقف العدائيات لتهيئة الاجواء للتفاوض للدخول في العملية السلمية، كما عبر الطرفان عن اهمية الاسراع في التفاوض باعجل ماتيسر فيما اشاد وفد الحركتين بقرار اطلاق سراح جميع اسري الحركات المسلحة وامن الوفدان علي ان هذا القرار سيفتح المجال للدخول في عملية سلمية تؤسس للثقة وبادرة حسن نية لانطلاق العملية السلمية كما رحب وفد الحركتين بقرار المجلس العسكري الانتقالي بتشكيل لجنة عليا للاتصال بالحركات المسلحة، وابدي وفد الحركتين استعداده للتواصل الفوري مع اللجنة لدفع عملية السلام وتحقيق الامن والاستقرار في البلاد

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