ماذا طلب ترامب من بوتين في بداية لقائهما

طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قبل بدء الاجتماع الثنائي معه، عدم التدخل في الانتخابات الأمريكية عام 2020.

وردا على سؤال أحد الصحفيين، حول ما إذا كان سيطلب من بوتين عدم التدخل في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2020، التفت ترامب إلى الرئيس بوتين، وقال: "نعم بالطبع، سأفعل، لا تتدخل في الانتخابات، أيها الرئيس لا تتدخل في الانتخابات".

ووفقا لـ"بلومبرغ"، ضحك بوتين عندما استمع إلى ترجمة كلام ترامب وابتسم الرئيس الأمريكي وهز رأسه، وترى الوكالة أن تحذير ترامب لم يكن جديا.

وفي وقت سابق، كان صحفيون قد سألوا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عما إذا كان سيناقش مع بوتين موضوع التدخل المنسوب لروسيا في الانتخابات الأمريكية، ويوم الأربعاء الماضي قبل مغادرة واشنطن، أخبر ترامب الصحفيين أنه يتطلع إلى حوار جيد جدا مع الزعيم الروسي.