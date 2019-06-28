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واشنطن تمنع السفير السوداني السابق في أمريكا الي اراضيها

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أكد مدير إدارة المراسم بوزارة الخارجية السفير “صلاح الجنيد” أن الجواز الدبلوماسي يعتبر لاغياً في حال انتهاء فترة التكليف للدبلوماسي أو إعفائه. 
  وقال “الجنيد” في مؤتمر صحفي بوزارة الخارجية أمس تعليقاً على ما يتردد حول منع واشنطن للسفير السوداني السابق في أمريكا “محمد عطا” من دخولها.

 قال: (السفراء يتم اعتمادهم بترشيح من دولتهم للدولة المضيفة ويخضعون لاتفاقات دولية تحدد مهامهم واختصاصاتهم وما يمنح لهم من مزايا وحصانات، وبمجرد أن تنتفي الصفة الدبلوماسية للسفير يمكن أن يغادر البلد ويتحول لمواطن عادي من حق البلد أن تقبله أو ترفضه). 

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