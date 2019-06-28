واشنطن تمنع السفير السوداني السابق في أمريكا الي اراضيها

قال: (السفراء يتم اعتمادهم بترشيح من دولتهم للدولة المضيفة ويخضعون لاتفاقات دولية تحدد مهامهم واختصاصاتهم وما يمنح لهم من مزايا وحصانات، وبمجرد أن تنتفي الصفة الدبلوماسية للسفير يمكن أن يغادر البلد ويتحول لمواطن عادي من حق البلد أن تقبله أو ترفضه).
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