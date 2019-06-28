ابرز عناوين الصحف السياسية الصادرة صباح اليوم”الجمعة” 28 يونيو 2019م

الإنتباهة

تفاصيل المبادرة الإفريقية وإرجاء تشكيل (التسريعي)

مناوي لـ(الإنتباهة): اتفاق على وقف العدائيات وبدء التفاوض

(التغيير) تطالب بتشكيل حكومة خلال (24) ساعة.. تمديد بقاء (يوناميد)

أوامر لقادة الإدارة الأهلية بإخلاء أرض المعارض ببري

انضمام محامين للدفاع عن المعزول

الشرطة تفرق تظاهرة طلابية بالقرب من القصر الجمهوري

مسيرات ووقفات احتجاجية ترويجاً للمليونية

السوداني

اتفاق وشيك بين “العسكري” و”قوى الحرية)

مباحثات بين حميدتي ومناوي ووفد من العدل والمساواة بإنجمينا

تفاصيل الحكم على متهم (فيديو المنشية)

السوداني يتحفظ على بيان الاتحاد الأوربي بشأن أوضاعه الداخلية

(الإرصاد) تتوقع أمطاراً ورياحاً عالية السرعة بـ(10) ولايات

التيار

اجتماعات منفردة للعسكري وقوى الحرية والتغيير بشأن الاتفاق

(5) آلاف تأشيرة دخول في شهر لمرضى سودانيين بسفارة واحدة

عودة الإنترنت خلال أسبوع واستمرار حظر (واتساب) و(فيسبوك)

مرسوم دستوري بإعفاء عدد من مدخلات الإنتاج من الجمارك

عبد الخالق: المجلس العسكري لا يريد حكم السودان وانحاز للثورة ويعمل للسلام

الحكومة التونسية تنفي شائعات وفاة الرئيس السبسي

الاتحاد يعلن رسمياً موافقته على مشاركة (الهلال والمريخ) في البطولة العربية القادمة

أخبار اليوم

حميدتي يجتمع بمناوي ووفد من العدل والمساواة بزعامة جبريل بإنجمينا .

مجلس الأمن يقرر تعليق عملية خروج بعثة اليوناميد من دارفور ويمدد تفويضها 4 أشهر .

المبعوث الأمريكي يطالب بوقف التصعيد مع المجلس العسكري والإتفاق قبل الثلاثين من يونيو .

المبادرة الأفريقية الأثيوبية تقترح تشكيل حكومة من 18 وزيرا في السودان ومجلس سيادة من «7+7» وشخصية أخري تنتخب بالتوافق .

تسريبات عن ساعات البشير الأخيرة في الحكم .

الدار

لقاء مثير وهام بين حميدتي ومناوي وديبي رئيس تشاد

المحكمة تردع متهم فيديو المنشية الفاضح بالسجن والجلد

الإرصاد تتوقع هطول أمطار ورياح عاتية بالخرطوم اليوم

السلطات تعيد علي عثمان لكوبر بعد فحوصات بمستشفى عليا بأم درمان

ضابط بالأمن الاقتصادي يكشف تفاصيل رشوة في قضية تهريب حبوب عبر مطار الخرطوم

تمديد فترة سداد رسوم الحد إلى الأحد