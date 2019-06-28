حكمة والله وحكاية!!.. بقلم أم وضاح

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

لم يخفِ من صوته نبرة السخرية والشماتة وأحدهم يتحدث عن ظروف اعتقال الرموز السابقين في سجن كوبر، حيث قال إن المقارنة معدومة تماماً ما بين الحياة الرغدة والسهلة التي كانوا يعيشونها وظروف السجن الصعبة القاسية خاصة وأن بعضهم يحتاج لرعاية طبية من نوع خاص لا تتوفر في شفخانة السجن المتواضعة، وعلى حسب رأي محدثي الذي كانت تعلو وجهه ابتسامة غامضة، أن المسؤولين دائماً ما يهملون مثل هذه المرافق ولا يكتشفون أنهم قد قصروا في حقها إلا عندما تضعهم الظروف في ذات المكان، وهي على فكرة واحدة من تدابير الأقدار العجيبة أن تفوت على من يدعون الحكمة أو حتى الذكاء من هؤلاء المسؤولين الانتباه لها، لكن ربما سكرة السلطة وهوجة المنصب تنسي الكثيرين للأسف دورهم الإنساني وإحساسهم بالآخر، بدليل أن كثيراً من الموجودين الآن في السجن الاتحادي كوبر، كانوا يمرون به صباح مساء ولم ينتبهوا لتواضعه ولم يفكر أحدهم ولو لحظة أنه خلف هذه الأسوار العالية، بشر رمتهم الأقدار والظروف في زنازين ضيقة هي مثلها مثل كل الأشياء السودانية متواضعة ولا تنفع مقارنتها مع المؤسسات العقابية في بقية دول العالم، صحيح السجن هو السجن لكن الفرق واضح وكبير في مستوى الخدمات المقدمة للنزيل حفاظاً على حقه الإنساني حتى لو كان متهماً أو محكوماً عليه في جريمة، وطبعاً الخدمات التي أقصدها هي المتعلقة بالنواحي الطبية أو المرافق الضرورية الأخرى من حمامات… الخ.

أقول إنه ربما لم يفكر أحدهم أن يجعل من هذا المكان مكاناً يحترم آدمية الإنسان أو يعوضه عن فقدانه لحريته، لأنه ببساطة لا أحد فيهم كان يتخيل أن يكون داخل هذا المكان الصعب، لكنها تصاريف الأقدار ودروس الحياة التي لا تتوقف لحظة ولا ينتبه ويركز معها إلا القلة، وللأسف الشديد (الموجة شايلة) الذين أغرتهم الحياة وعمت عيونهم البهرجة والثروة والسلطة حتى وجدوا أنفسهم في ذات المكان، ذات الظروف. بالمناسبة يتملكني ذات التساؤل كل ما زرت المقابر وقد أصبحت مداومة على ذلك، ومقابرنا للأسف أصعب وأقسى من الموت نفسه، وهي دائماً كالحة، جافة، مفتوحة من كل الاتجاهات، تدخلها الحيوانات وتطأها الأقدام وتخدش حرمة الموت وقدسيته، وهي للمفارقة عكس مقابر بلاد أخرى لا تدين بنعمة الإسلام ولا تعرف مثلنا هيبة الموت، يهتمون بهذا المكان، فتجده مكسواً بالخضرة، نظيفاً، منظماً ومحترماً، وطبعاً السادة المسؤولون عندنا أيضاً لو أنهم تذكروا أنهم سيقيمون ذات يوم إقامة أبدية في هذا المقام، لاهتموا به وجعلوه على الأقل أكثر إنسانية واحتراماً مما هو عليه، لكنها أيضاً الغيبوبة وسكرة السلطة والتشبث بالحياة.

في كل الأحوال واضح أن الإنسان السوداني قدره أن يكون مظلوماً وحقوقه ضائعة حراً أو مسجوناً!!.. حياً وميتاً!!.. وقدر من يحكموننا أن يشربوا من ذات الكوب الذي شربنا منه لما قلنا بس!!

} كلمة عزيزة

أفريقيا كلها أو معظمها هذه الأيام تتجه أنظارها نحو مصر، تتابع البطولة الأفريقية هي ذاتها أفريقيا التي علمناها النضال وعلمناها الحضارة وسبقناها فناً ورياضة، ها هي تعيش أفراحها وتتطلع للمستقبل وشعبنا الصابر غارق في أحزانه تلفه الحسرة ويتهدده الخوف من المستقبل (اللهم لا تؤاخذنا بما فعل الساسة منا).

} كلمة أعز

اللهم أحمِ بلادنا من الفتن وأجمع أهلها على كلمة سواء.