الحكومة الطايرة!!.. بقلم زهير السراج

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

* رغم القطع الجائر للإنترنت، إلا أن خبر المسيرة المليونية عم كل الوسائط وتصدر نشرات الأخبار ووصل حتى وزارة الخارجية الأمريكية التى أبدت اهتماما كبيرا بها، وأبلغت مبعوثها في السودان (دونالد بوث) بالضغط على المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير لاستئناف التفاوض قبل موعد المسيرة (الأحد، 30 يونيو، 2019 ).

بل تعاظم الاهتمام الأمريكي إلى أقصى درجة، حيث كان السودان حاضرا في لقاءي وزير الخارجية (بومبيو) بالعاهل السعودي وولي عهد أبوظبي (بالرياض وأبوظبي لبحث الأزمة الإيرانية، والذي نقل لهما بكل وضوح رغبة الإدارة الأمريكية في وجود سلطة مدنية حقيقية في السودان. السلطة المدنية التى قصدها (بومبيو) تتمثل بشكل أساسي في قوى الحرية والتغيير. يتضح ذلك من حديث نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية (ميكلا جيمس) أمام الكونجرس الأمريكي بإن “وزارة الخارجية الأمريكية تعمل على مساعدة الشعب السوداني بوجود سلطة بقيادة مدنية تحترم حقوقه، وأن أفضل النتائج تتمثل في التوصل إلى اتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير لتشكيل حكومة مدنية انتقالية بقيادة مدنية”. هذا ما قالته بالضبط (ميكلا جيمس) أمام الكونجرس. لاحظ العبارة مرة أخرى: “إن أفضل النتائج تتمثل في التوصل إلى اتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير لتشكيل حكومة مدنية انتقالية بقيادة مدنية”.

* ميكيلا جيمس قالت أيضا: “الشعب السوداني جعل القيادة المدنية مطلبا واضحا، وإنهم يسعون لمساعدته على عدم استمرار الحكم العسكري وعدم عودة الصراع بين المليشيات أو قوات الأمن، وعدم عودة حزب المؤتمر الوطني والقوى السياسية الأخرى التى تسعى لمواجهة تطلعاتهم. باختصار شديد، فهى تقرر أمام الكونجرس أن هدف وزارتها هو تحقيق وجود سلطة مدنية تضع حدا للحكم العسكري، وإنهاء الحرب الأهلية، وعدم ظهور حزب المؤتمر الوطني والقوى السياسية التي تقف عائقا أمام تطلعات الشعب السوداني. يعنى: “لا مجال لحزب المؤتمر الوطني والقوى السياسية التي كانت تؤازره للمشاركة في السلطة خلال الفترة الانتقالية.

* حديث (ميكيلا) لم يقتصر فقط على الجهود التي تبذلها وزارة الخارجية الأمريكية لتحقيق تطلعات الشعب السوداني في الدولة المدنية، وإنما هاجمت بضراوة شن الهجمات على المدنيين وعرقلة الرعاية الطبية، وحجب الإنترنت والقيود غير المبررة على وسائل الإعلام والمجتمع المدني، وطالبت المجلس العسكري بسحب قوات الدعم السريع من العاصمة، وتسليم مهام إنفاذ القانون إلى الشرطة، وحملته المسؤولية عن جميع الهجمات التي شنتها قوات الأمن على المدنيين، ودعت لإجراء تحقيق مستقل وموثوق ومحاسبة المسؤولين عن العنف، وهددت باللجوء إلى فرض عقوبات إضافية على السودان (اقتصادية وقنصلية)، فضلا عن استمرار تعليق المفاوضات فيما يتعلق برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب إذا لم تتحقق هذه الأهداف.

* كما أعلنت دعمها لجهود الوساطة الأثيوبية وقرارات الاتحاد الأفريقي، وأكدت أن المبعوث الأمريكي للسودان (دونالد بوث) والقائم بالأعمال الأمريكي بالخرطوم وبقية المسؤولين الأمريكيين المختصين بالملف السوداني على اتصال منتظم بهم، وتشجيع الحوار المثمر الذي يؤدي إلى اتفاق. صورة طبق الأصل من هذه النقاط نقلها إلى المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير ممثلو دول الترويكا (أمريكا وبريطانيا والنرويج) وكانت أساس الحوار بين المبعوث الأمريكى (دونالد بوث) والمجلس العسكري خلال زيارته الأخيرة إلى السودان، وقد تأكد أن المبعوث الأمريكي نقل لهم عدم موافقة الولايات المتحدة على نواياهم في تشكيل حكومة مدنية بمعزل عن قوى الحرية والتغيير، كما ظهرت أفكار بتخفيض نسبة مشاركة قوى الحرية والتغيير في المجلس التشريعي من (67 %) إلى (55 % )، ولكن لم تتضح الصورة النهائية بعد!!

* قبل أن أختتم كتابة هذا العمود أمسية أمس، أبلغني الزميل (علي الدالي) نقلا عن مصادره، بصدور أوامر من المجلس العسكري بإخلاء أرض المعارض ببري من ساكنيها أعيان ومشاريخ الإدارة الأهلية. ويبدو من هذا النبأ أن المجلس العسكري صرف النظر أخيرا عن الحكومة التي كان يرغب في تشكيلها بالتشاور مع الفلول وبعض القوى السياسية الورقية والأعيان والعمد، وحركة تحرير السودان (أركو مناوي)، خوفا من الغضب الشعبي وإذعانا للضغوط الدولية. غير أن أنباء أخرى تفيد بسفر (حميدتي) إلى (أنجمينا) مساء أمس للقاء بـ(مناوي) في إطار تكوين حكومة تصريف الأعمال التي ظل يروج لها، فأيهما يكتب لها الظهور: حكومة حميدتي الطايرة، أم الحكومة الثايرة؟!