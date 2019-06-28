تفوّيض جهاز الإستثمار بمنح إعفاءات جمركية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أصدر رئيس المجلس العسكري في السودان عبد الفتاح البرهان مرسوماً دستورياً بتعديل قانون تشجيع الاستثمار لسنة 2013م بإضافة مادة جديدة فوضت الجهاز القومي للإستثمار بمنح المشروعات إعفاء من الرسوم الجمركية.

ونص المرسوم الجمهوري تحصل “باج نيوز” على نسه منه “الخميس” على أن يصبح قانون تشجيع الاستثمار القومي ” تعديل ” سنة 2019م بدلاً عن قانون تشجيع الاستثمار لسنة 2013م، وقضى المرسوم باضافة مادة جديدة بعد المادة “20 ” تتضمن الإعفاءات الجمركية وتنص على أنه يجوز للجهاز “القومي للاستثمار ” منح المشروع إعفاء من الرسوم الجمركية على التجهيزات الرأسمالية التي لم ترد في التعريفة الجمركية وذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة على أن يكون الإعفاء للمشروع الاستثماري الولائي بتوصية من الوزير الولائي لرئيس الجهاز .

كما نصت ذات المادة على منح المشروع الإعفاء من الرسوم الجمركية لوسائل النقل وذلك باستثناء العربات الإدارية ” الصوالين سعة أكثر من 1000 “سي سي” ، والبكاسي “غمارتين والإستيشن “، فيما أخضعت المادة المضافة مدخلات الانتاج للمشاريع الاستثمارية التي لم ترد في التعريفة الجمركية لذات فئة الرسم الواردة على مدخلات الانتاج في التعريفة الجمركية وفقاً لما تحدده اللوائح.