طلب للنائب العام بخصوص حضورها في مواكب مليونية الأحد

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
قال مصدر بالنيابة العامة أنها تسلَّمت طلب من قانونيين لإطلاع النيابة العامة بسلطاتها –حسب الطلب- فيما يختص بمواكب 30 يوينو التي دعت لها قوى الحرية والتغيير.
يذكر أن مقدمة الطلب المحامية والناشطة الحقوقية د.رنا عبدالغفار عبدالرحيم عنونت طلبها بـ( تدخل النيابة للقيام بواجبها وفقا للقانون تجاه المتظاهرين السلميين يوم 30-6)، وأضاف المصدر أن الطلب تم تقديمه الأربعاء إلى النافذة التي قدمته للمكتب التنفيذي ومن ثم سيقدم اليوم -الخميس- للنائب العام الذي سيقرر حوله.
وأفاد المصدر لـ”التيار” أن النيابة يكون حضورها مع السلطات الرسمية الشرطة لتقدير خطوات التعامل مع التظاهرات بالطوات المسموح بها، وفي حالة حدوث أي ضحايا أو تلفٍ للمباني تتولي النيابة ذلك. في السياق احتفل روَّاد مواقع التواصل الاجتماعي بالطلب مشيدين بالخطوة باعتبارها تكرِّس لدولة القانون، فيما ذكر الناشط عصام إبراهيم أن الطلب سيحرج السلطات والنيابة نفسها في حال حدوث أي تجاوزات.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة التيار
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