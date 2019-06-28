مجلس المريخ يفاجئ لاعبيه

الخليج 365:

فاجأ مجلس المريخ لاعبي الفريق الأول بالنادي، وقام بتسليمهم حافز الفوز في مواجهة هلال الأبيض صباح أمس “الأربعاء”.

وحرصت دائرة الكرة المريخية على تسليم اللاعبين حافز الفوز على هلال الأبيض وهي الخطوة التي وجدت ترحيباً وكانت بمثابة المفاجأة بالنسبة للاعبين خاصة في ظل الظروف والأوضاع المتقلبة التي يمر بها النادي خلال الفترة الحالية.

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وبحسب مصدر موثوق، فإن حافز الفوز على هلال التبلدي بلغ ألفَي جنيه لكل لاعب.

يشار إلى أن لاعبي الأحمر دخلوا في خلافات مع بعض أعضاء مجلس الإدارة قبل عطلة عيد الفطر المبارك، وذلك بسبب حافز بعض مواجهات البطولة العربية الماضية وهو الأمر الذي أدى إلى غياب عدد من اللاعبين عن بداية تحضيرات الفريق قبل أن يتدخل المدرب الجديد إبراهومة وينجح في إقناع اللاعبين بالعودة إلى التدريبات.

السودانى