عضو بقوى التغيير يؤكد تمسكهم بما تم التوافق عليه في السابق مع العسكري

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قطع عضو وفد التفاوض بقوى الحرية والتغيير صديق يوسف، أنه لا رجعه عن ما تم التوافق عليه بينهم والمجلس العسكري في المفاوضات السابقة التي استمرت لأكثر من شهر،

وقال يوسف إنه لا مناقشة مجدداً في ما اتفق عليه سلفاً، وعده بالأمر غير القابل للمراجعة، وأكد إصرارهم وتمسكهم على بما تم التوافق عليه في السابق باعتباره أمراً ملزماً للطرفين، داعياً المجلس العسكري لاحترام تعهداته .

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