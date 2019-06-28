تعرف على تفاصيل المقترح الأفريقي الإثيوبي المشترك

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
كشفت مصادر، تفاصيل المقترح المشترك من الاتحاد الأفريقي وإثيوبيا، الذي تم تسليمه للمجلس العسكري الانتقالي السوداني، وقوى الحرية والتغيير التي تقود الاحتجاجات، الخميس.
وينص مقترح الاتحاد الأفريقي وإثيوبيا، على أن يتم تشكيل مجلس سيادي ومجلس وزراء حسب مقترح الوساطة السابق، على أن يستمر النقاش حول كيفية تشكيل المجلس التشريعي، الذي لم يحسم في المقترح.
وتتكون الحكومة السودانية المقترحة من 18 وزيرا، فيما يضم المجلس السيادي 7 عسكريين و7 مدنيين، وشخصية أخرى مدنية تُنتخب بالتوافق.
كما نص المقترح على عدم مشاركة المؤتمر الوطني والأحزاب السياسية التي كانت معه حتى لحظة سقوطه في المجلس التشريعي.
ودعا أيضا إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة من مفوضية حقوق الإنسان التابعة للاتحاد الأفريقي، للتحقيق في أحداث فض الاعتصام.
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