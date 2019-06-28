تسليم المجلس العسكري والحرية والتغيير مسودة مقترح الوساطة الإثيوبية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت قوى الحرية والتغيير، يوم الخميس، أنها تسلمت مسودة مقترح للاتفاق مع المجلس العسكري الانتقالي قدمته الوساطة الإفريقية الإثيوبية، وذكرت القوى، في بيان مقتضب على صفحة “تجمع المهنيين السودانيين” في فيسبوك، أنها ستخضع المسودة للدراسة لاتخاذ قرار بشأنها.

ونوّهت قوى الحرية والتغيير، إلى أنها “سبق وأن أبدت بعض الملاحظات على إعلان المبادئ الذي قدمته الوساطة” في وقت سابق قبل دفعها بمقترحها الجديد.

ونقلت مصادر أن المقترح المشترك من الاتحاد الإفريقي وإثيوبيا، والذي تسلمه المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير يوم الخميس هو ذات المقترح السابق مع بعض التعديلات.

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وينص المقترح بحسب المصادر، أن يتم تشكيل المجلس السيادي ومجلس الوزراء، حسب مقترح الوساطة السابق، على أن يستمر النقاش حول كيفية تشكيل المجلس التشريعي الذي لم يحسم في المقترح.

وبحسب المقترح، ستتكوّن الحكومة من 18 وزيراً، فيما يضم المجلس السيادي 7 عساكر و7 مدنيين وشخصية أخرى مدنية تُنتخب بالتوافق. ونص المقترح على أن لا يشارك في المجلس التشريعي حزب “المؤتمر الوطني” والأحزاب السياسية التي كانت معه حتى لحظة سقوطه.

كما ينص على تشكيل لجنة تحقيق مستقلة من مفوضية حقوق الإنسان التابعة للاتحاد الإفريقي في أحداث فض الاعتصام.